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لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يطلب جنبًا سلاح لطابور العرض العسكرى

السبت 20/يونيو/2020 - 03:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فرح علاء الخولي
طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من قيادات وضباط القوات المسلحة وقائد طابور العرض العسكرى إراحة الجنود بعمل جنبًا سلاح.

جاء ذلك خلال جولة الرئيس التفقدية للمنطقة الغربية العسكرية.


ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنطقة الغربية العسكرية منذ قليل، لتفقد العناصر الأمنية وقوات الجيش في المنطقة الغربية المكلفة بتأمين الحدود البرية والجوية للدولة مع دولة ليبيا.

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، إن الجيش المصري يحمي ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.


أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.

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