لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يطلب جنبًا سلاح لطابور العرض العسكرى

وقال الرئيس السيسي، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، إن الجيش المصري يحمي ولا يهدد وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.









أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد.



