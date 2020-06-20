السيسي: التطورات الخطيرة في ليبيا تنذر بتصاعد المخاطر والتهديدات.. ومصر دائما حاضرة ومؤيدة لجهود السلام

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد المنطقة الغربية العسكرية، أن مصر كانت على تواصل مع جهود الأشقاء من دول الجوار سواء العربية فى تونس والجزائر، أو تلك التى تتم من خلال اللجنة الأفرقية رفيعة المستوى داخل المحافل الدولية والأقليمية وفى مقدتمها جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي.





وتابع أنه مع التطورات الأخيرة باتت تنذر بتصاعد المخاطر والتهديدات ومستقبل ليبيا بالسماح بسيطرة الميلشيات على أراضيها بدعم من قوى خارجية، لافتا إلى أن مبادرة إعلان القاهرة الليبية جاءت متسقة مع كل القرارات الدولية.









وأكد أن جهود الأمم المتحدة أستهدفت تحقيق طموحات كافة متطلبات الشعب الليبي بما يعود بالفائدة على أبنائها.

