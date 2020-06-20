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السيسى: قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية فى ليبيا.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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آيات أحمد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن سيطرة القوات الخارجية بقوة على الميليشيات المتطرفة والمرتزقة لم تسمح بتطبيق قرار وقف إطلاق النار ودفعت بانتهاك سيادة الدولة الليبية ونقل المرتزقة وتوجيه رسائل معادية لدول الجوار.


وأضاف السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن مصر كانت حاضرة فى المؤتمرات الدولية المعنية بالتسوية الليبية وتهتم جدًا بسيادة الدولة الليبية، متابعًا: "نقف اليوم أمام مرحلة فارقة، حيث تتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط ولكن مع شعبنا الليبيى الصديق".


وأكد أنه يجب التعاون للتصدى للعدوان الذى تشنه القوات المرتزقة والتى تعتمد على أدوات القوى العسكرية لتحقيق طموحاتها على حساب الأمن القومى العربى، منوهًا إلى أن هناك قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية فى ليبيا وحماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بحدودها وسرعة دعم واستعادة الأمن والاستقرار وحقن دماء الأشقاء وتهيئة الظروف ووقف إطلاق النار الفورى.

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