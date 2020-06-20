تعليم الأقصر: الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة

أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أنه تم الانتهاء من أعمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2019 /2020 .





أوضح عايد أنه فى إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتفعيلاً لمنظومة الإجراءات الاحترازية المتخذة وخاصة مع بدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، جاءت توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر للتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لمواصلة أعمال التطهير والتعقيم لجميع مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق المحافظة ، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وجار استكمال تركيب بوابات التطهير لكل لجنة والتى سيتم الانتهاء منها مساء اليوم لتكون جاهزة غدًا.









وأكد وكيل تعليم الأقصر أنه تم تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات وجونتيات وأدوات تعقيم واجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين، كما تم التشديد على كافة القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامة الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسئولى الإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس.





وفى سياق متصل يتابع محافظ الأقصر أعمال التطهير والتعقيم بجميع لجان الامتحان، فضلاً عن متابعته لسير أعمال غرف العمليات بمديريات التعليم والصحة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والصحية بمدن المحافظة لرصد المستجدات اولا باول ولسرعة التعامل الفورى مع أي أحداث طارئة واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.





جاء ذلك لضمان توفير الجو الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم على أكمل وجه.



