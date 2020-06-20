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أصل الحكاية

لا مساج أو تنظيف بشرة.. صالونات الحلاقة بالسعودية تستعد للعودة

السبت 20/يونيو/2020 - 08:02 م
صالونات الحلاقة والتجميل
صالونات الحلاقة والتجميل تعود للحياة من جديد
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محمود نوفل
تعد محلات الحلاقة وصالونات التجميل من أكثر الأماكن التي تساعد علي إنتشار فيروس كورونا المستجد نظرا للتلاحم الشديد وغياب واحد من أهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس وهو التباعد الجسدي.

ولكن مع قدوم المملكة العربية السعودية على إعادة الحياة إلى طبيعتها من جديد بداية من صباح الغد الأحد، كان لزاما على السلطات المعنية والمتمثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حياة مرتادي تلك الأماكن عبر وضع بروتوكولات يتضمن مجموعة من الإرشادات منعا لانتشار الفيروس بين الموظفين والعملاء.

البرتوكول الذي وضعته وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، نص علي استقبال الزبائن بحجز مسبق إن أمكن الانتظار خارج الصالون أو تطبيق التباعد الاجتماعي وغسل العمال أيديهم بالصابون والماء البارد بشكل متكرر ومنع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي قد تؤدي إلى الزحام.

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كما نص البروتوكول علي ضرورة استخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة المتمثلة في الكمامة، القفازات، درع الوجه / النظارة، رداء القص، الرداء القماشي (السترة)، الرداء البلاستيكي (السترة)، شريط الوقاية.

كما شدّدت الوزارة على الاشتراطات المتعلقة ببيئة محلات الحلاقة حيث تنظيف وتطير الأسطح كل ساعتين وتنظيف وتطير محلات الحلاقة جيدًا قبل إعادة فتحها والتأكد من توافر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يوميًا وبشكل متكرر ومنع المرافقين للزبائن داخل محلات الحلاقة.

والبرتوكول الذي من شأنه حماية العملاء والعاملين نص على ضرورة استخدام أدوات حلاقة جديدة لكل عميل وإلغاء خدمات المساج في ظل الظروف الراهن وتقديم الخدمة للعميل من قِبل عامل واحد والاقتصار على خدمات قص الشعر وحلاقة الذقن دون الخدمات الأخرى كتنظيف البشرة وخلافه وحث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.
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