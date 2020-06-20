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برلمان

برلمانية: قانون الجمارك الجديد يسهم فى إعادة ترتيب مصر عالميًا

السبت 20/يونيو/2020 - 08:16 م
قانون الجمارك
قانون الجمارك
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حسن رضوان
قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من أحد الوسائل الاساسية لتطوير منظومة الجمارك هو تطبيق نظام الغرفة الواحدة لتقليل إجراءات مدة الإفراج الجمركى.

وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن مصر تقوم بخطوات قوية من اجلس تحسين ترتيب مصر عالميًا ومن هذه الخطوات تنفيذ نظام النافذة الواحدة التي استعرضت الحكومة لها خلال الفترة الماضية فضلا عن قانون الجمارك الجديد الذي وافقت عليه لجنة الخطة وسيتم عرضه على جلسة عامة للبرلمان للموافقة عليه.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن القانون الجديد والنافذة الواحدة يساهمان فى تقليل مدة الإفراج الجمركى مما ينتج عنه جذب شريحة من المستثمرين ويعود بالنفع أيضا على الموردين والمصدرين.

وكان ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تطوير منظومة الجمارك، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لتشغيل منظومة النافذة الواحدة بالمراكز اللوجيستية فى كل من ميناء القاهرة الجوى، وميناء غرب بورسعيد، وميناء السخنة، وميناء شرق التفريعة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن نسبة التغطية الحالية وصلت إلى نحو 99.9 فى ميناء القاهرة الجوى، ونحو 80 % فى بورسعيد، و68 % فى العين السخنة. 

كما تم عرض بيان بالخطة الزمنية لبدء العمل بالمراكز اللوجيستية فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، في كل من ميناء دمياط، وميناء الإسكندرية، وميناء الدخيلة، والمنطقة الحرة بالعامرية، وميناء نويبع، وميناء برج العرب، وميناء سفاجا، وميناء الإسماعيلية، وميناء السلوم، وميناء بورفؤاد، وميناء أسوان، وميناءى العريش والعوجة. 

وفيما يتعلق بنظام التوقيع الالكتروني تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى خلال شهر مايو الماضى، والتي شملت آلية استخدام التوقيع الالكتروني لموظفي الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وموظفي الشركة العاملين داخل مراكز الخدمات اللوجيستية (نافذة) بما يسمح لهم بالدخول على تطبيقات منظومة نافذة (كل فيما يخصه) مباشرة، كما تم الانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة النهائية لبروتوكول التعاون المشترك مع سلطة التصديق الالكتروني بوزارة المالية وتم إرسال المسودة الي الوزارة تمهيدًا لتوقيع البروتوكول. 

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود التي قامت بها الوزارة، في إطار منظومة ميكنة الجمارك، وتطوير المراكز اللوجستية، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وسوف نعمل خلال الفترة القادمة على تسريع وتيرة العمل لإنجاز باقي الجوانب التنفيذية.


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