محمد لطفي يوجه رسالة لـ مايك تايسون بعد عودته لحلبات الملاكمة

شارك الفنان محمد لطفي جمهوره بصورة تجمعه بالملاكم العالمي مايك تايسون ، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".





وظهر محمد لطفى برفقة الملاكم العالمى من كواليس فيلم حملة فرعون وعلق قائلًا "احضان الأسود صديقي البطل الأسطوري ملاك تايسون البطل الذي اذهل العالم بخبر عودته لحلبات الملاكمة بعد المستوي العالي الذي أظهره ف التمرين ان شاء الله سوف يتوج بالفوز ❤️🌹.









ونافس فيلم "حملة فرعون" خلال موسم عيد الفطر، العام الماضي مع 4 أفلام أخرى، هي: "الممر"، و"كازابلانكا"، و"سبع البُرمبة" و"محمد حسين".





فيلم "حملة فرعون"، مأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.



