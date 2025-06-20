صافرة برازيلية تقود مواجهة الهلال وسالزبورج في مونديال الأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير المواجهة المرتقبة بين الهلال السعودي وريد بول سالزبورج النمساوي، والمقررة صباح الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

وأسند "فيفا" مهمة قيادة المباراة للحكم البرازيلي ويلتون سامبايو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه برونو بوشيليا كمساعد أول، وبرونو بيريز كمساعد ثانٍ، فيما يتولى جيان جاكوس مهمة الحكم الرابع.

وتأتي المباراة في توقيت بالغ الأهمية للفريقين، حيث يدخل الهلال اللقاء بعد تعادل ثمين أمام ريال مدريد (1-1) في الجولة الأولى، ويأمل في تحقيق فوزه الأول بالمجموعة لتعزيز آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل، يتصدر سالزبورج الترتيب بعد فوزه في مباراته الافتتاحية على باتشوكا المكسيكي بنتيجة (2-1)، ويسعى لحسم التأهل مبكرًا.

ويمتلك الحكم سامبايو خبرة واسعة على الساحة الدولية، وكان قد أدار مباراة إنتر ميلان الإيطالي أمام مونتيري المكسيكي في الجولة الأولى من البطولة، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، وشهدت أداءً تحكيميًا متوازنًا نال استحسان المراقبين.

وتزداد أهمية اللقاء بالنسبة للهلال في ظل بقاء مباراة واحدة له بالمجموعة أمام باتشوكا، والمقررة يوم الجمعة 27 يونيو الجاري، ما يجعل نتيجة مواجهة سالزبورج حاسمة في مشوار الزعيم نحو الأدوار الإقصائية.