قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحسان الشحات يشيد باحترافية مجلس إدارة الزمالك: يتعامل بمنهج علمي ومنظم
نتائج إيجابية في القضاء على ختان الإناث.. كيف واجه القانون هذه الجريمة
معملش هجمة.. تعليق ناري من عمرو أديب على خسارة الأهلي أمام بالميراس
العيون المخترقة.. كاميرات المنازل الإسرائيلية تحولت إلى أهداف استخباراتية
الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد | فيديو
وليد صلاح الدين: ضيق الوقت حرم الأهلي من الظهور الأفضل بمونديال الأندية
علامات غضب الله على العبد.. 3 أدلة صادمة راقب ظهورها في حياتك
صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو
بوتين: اتفاق مع إيران لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر
تشكيل الترجي أمام لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية
خطوبة مينا أبو الدهب بطل مسلسل ولاد الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل

الايجار القديم
الايجار القديم
عبد الرحمن سرحان

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.

مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيم

يأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون.

وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

تقسيم عقارات الإيجار القديم 

وبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون.

وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.

إنهاء عقود الإيجار القديم 

ويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026.. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

في اليوم العالمي للاجئين 2025 .. الهلال الأحمر المصري يستعرض جهوده في دعم 62 جنسية من ضيوف مصر

آباء كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

التواضع في حياة الكاهن.. اجتماع مجمع كهنة إسنا وأرمنت

الأنبا بيجول

زيارة قافلة طبية من فلوريدا لـ دير المُحرق

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. احترم حرية الآخر

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. صفي ما يثقل كاهلك

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. حرر مشاعرك بشجاعة

برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة
برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة
برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. امنح الحب بلا حدود

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد