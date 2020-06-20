السيسي يتحدث وهو على أرض صلبة.. خالد أبوبكر: سنتحرك إذا وجدنا أمننا القومي في خطر.. فيديو

علق الاعلامي خالد ابو بكر على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنطقة الغربية العسكرية قائلا "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث وهو علي أرض صلبة ويمتلك جيشا يصنف التاسع على مستوى العالم".





وأضاف خالد أبو بكر خلال برنامجه كل يوم المذاع علي قناه اون اى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل كل بيت مصري الآن، واكد أنه في الميزان العسكري تحسب الامور بما يمتلكه الجيش.





وأوضح خالد أبو بكر ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال "إننا سنتحرك إذا وجدنا الأمن القومي المصري في خطر".





وتابع : أن مصر لم تعتدي ولن تعتدي".





واكمل: أن الجيش المصري إذا صمت عن تحرك القوات التركية سنجد منصة صواريخ من شأنها استهداف الأراضي المصرية.