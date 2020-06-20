وكيل شباب البرلمان: السيسي بعث برسالة للداخل والخارج بقدرة الجيش على حماية مصر وحدودها

اعتبر الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب التصريحات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية رسالة للداخل والخارج ولكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومى المصرى.
وتابع النائب حديثه قائلا: "أيضا رسالة طمأن فيها الرئيس السيسى الشعب المصرى كله الذى يقف خلف القيادة السياسية فى أى قرارات ويدعمها فى كل ما هو خاص بأمن واستقرار البلاد وان القوات المسلحة الباسلة هى الدرع والسيف لحماية مصر وحدودها والحفاظ على سلامتها ووحدة اراضيها وان الجيش المصري الباسل هو القادر دائما علي الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".
وقال " حسين " فى فى بيان له اصدره اليوم، أنه على الرغم من ترتيب الجيش المصرى ضمن 10 جيوش على مستوى العالم لم يأت من فراغ وانما جاء بعد الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى لتحديث وتسليح القوات المسلحة باحدث المعدات والأسلحة العالمية لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا وأشاد الدكتور محمود حسين بكلمة الرئيس التى أكد فيها أن الجيش المصري من اقوي جيوش المنطقة ولكنه جيش " رشيد .. يحمي ولا يهدد .." .