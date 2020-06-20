وكيل شباب البرلمان: السيسي بعث برسالة للداخل والخارج بقدرة الجيش على حماية مصر وحدودها

السيسي : الجيش المصري من أقوي جيوش المنطقة اقرأ ايضا |





وأكمل: وقادر علي الدفاع عن امن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن معتبرها رسالة للداخل والخارج بأننا قادرين على حماية أراضينا وكل الخيارات مفتوحة أمامنا لكل من تسول له نفسة العبث بأمن بلادنا وايضا رسالة للمرتزقة والارهابيين والدواعش الاردوغانيين موجها التحية والتقدير للشعب المصرى العظيم بالاصطفاف والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة للدفاع عن أمن وسلامة واستقرار البلاد.





وكان ذلك بعد أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أثناء تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية أكد أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".