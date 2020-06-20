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رياضة

إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد الاعلامي ابراهيم فايق أن الدوري المصري من المستحيل ان يبدأ يوم 25 يوليو المقبل مشددا على ان تحديد هذا الموعد جاء عقب اعلان 20 يونيو موعد استئناف التدريبات.

وأضاف ابراهيم فايق في تصريحات على قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الفرق ستبدا في اجراء المسحات الطبيه غدا ثم تنتظر النتجيه لمدة 24 ساعه ثم 5 ايام اخرى لاجراء المسحه الثانية مشددا ان كل تلك الاجراءات ستحتاج اسبوع على الاقل.

وأكمل أن فرق الدوري كانت معترضه على ان تكون فترة الاعداد شهر واحد فقط، والبتأكيد سترفض ان ينقص منها اسبوع كامل.


وتابع انه الدوري لن يبدأ سوي في شهر اغسطس المقبل حتى تكون الفرق اعدت نفسها للعودة للمباريات.

ويبدأ غدا الأحد الاتحاد المصري لكرة القدم، عملية اجراء مسحات للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في بداية تجمعاتها التدريبية استعدادا لاستئناف المسابقة.

جاء وذلك للاطمئنان على عناصر المنظومة الكروية وتنفيذا لأهم بنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان ووفق الأكواد التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.
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