إبراهيم فايق: استئناف الدوري المصري 25 يوليو مستحيل.. فيديو

أكد الاعلامي ابراهيم فايق أن الدوري المصري من المستحيل ان يبدأ يوم 25 يوليو المقبل مشددا على ان تحديد هذا الموعد جاء عقب اعلان 20 يونيو موعد استئناف التدريبات.





وأضاف ابراهيم فايق في تصريحات على قناة " اون تايم سبورت 2 " أن الفرق ستبدا في اجراء المسحات الطبيه غدا ثم تنتظر النتجيه لمدة 24 ساعه ثم 5 ايام اخرى لاجراء المسحه الثانية مشددا ان كل تلك الاجراءات ستحتاج اسبوع على الاقل.





وأكمل أن فرق الدوري كانت معترضه على ان تكون فترة الاعداد شهر واحد فقط، والبتأكيد سترفض ان ينقص منها اسبوع كامل.









وتابع انه الدوري لن يبدأ سوي في شهر اغسطس المقبل حتى تكون الفرق اعدت نفسها للعودة للمباريات.



