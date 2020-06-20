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اقتصاد

الحكومة تنتهي من صرف رواتب العاملين بالدولة .. غدا

السبت 20/يونيو/2020 - 11:25 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تنتهي  وزارة المالية، غدا الأحد من عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الحكومي علي مستوي الوزارات والهيئات والمصالح التابعة لها والجهات المستقلة، عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لفروع البنوك التي تحول إليه رواتب الموظفين علي مستوي الجمهورية.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية ، إنها ستصرف رواتب العاملين بالوحدات الحسابية التابعين لقطاع المديريات المالية بوزارة المالية علي مستوي الجمهورية.

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ونجحت الوزارة علي مدار الأسبوع الماضي في صرف رواتب العاملين بالدولة علي مستوي القطاعات والوزارات والهيئات التابعة والمستقلة والاقتصادية الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

وكانت الوزارة قد انتهت الخميس الماضي من عمليات صرف رواتب العاملين بـ 9 جهات حكومية وسيادية من بينها وزارات " التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المالية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية" و الجهات الخاضعة لهم، بالإضافة للهيئات المستقلة من بينها " الآزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية".

ولجأت وزارة المالية لتبكير عمليات صرف العاملين بالدولة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتقليل آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال تحويل الرواتب الشهرية إلكترونيا عبر البنوك التابعة وفروعها بالمحافظات.



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