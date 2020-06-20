الحكومة تنتهي من صرف رواتب العاملين بالدولة .. غدا

تنتهي وزارة المالية، غدا الأحد من عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الحكومي علي مستوي الوزارات والهيئات والمصالح التابعة لها والجهات المستقلة، عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لفروع البنوك التي تحول إليه رواتب الموظفين علي مستوي الجمهورية.
وكانت الوزارة قد انتهت الخميس الماضي من عمليات صرف رواتب العاملين بـ 9 جهات حكومية وسيادية من بينها وزارات " التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المالية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية" و الجهات الخاضعة لهم، بالإضافة للهيئات المستقلة من بينها " الآزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية".
ولجأت وزارة المالية لتبكير عمليات صرف العاملين بالدولة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتقليل آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال تحويل الرواتب الشهرية إلكترونيا عبر البنوك التابعة وفروعها بالمحافظات.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية ، إنها ستصرف رواتب العاملين بالوحدات الحسابية التابعين لقطاع المديريات المالية بوزارة المالية علي مستوي الجمهورية.
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المالية: صرف مرتب يونيو بدءا من الاثنين المقبلونجحت الوزارة علي مدار الأسبوع الماضي في صرف رواتب العاملين بالدولة علي مستوي القطاعات والوزارات والهيئات التابعة والمستقلة والاقتصادية الخاضعة للموازنة العامة للدولة.
بداية من الاثنين.. ننشر مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة
بداية من الاثنين.. ننشر مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة
وكانت الوزارة قد انتهت الخميس الماضي من عمليات صرف رواتب العاملين بـ 9 جهات حكومية وسيادية من بينها وزارات " التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المالية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية" و الجهات الخاضعة لهم، بالإضافة للهيئات المستقلة من بينها " الآزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية".
ولجأت وزارة المالية لتبكير عمليات صرف العاملين بالدولة بالتعاون مع الجهاز المصرفي لتقليل آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال تحويل الرواتب الشهرية إلكترونيا عبر البنوك التابعة وفروعها بالمحافظات.