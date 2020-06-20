حلمي طولان: إجراءات اللجنة الخماسية عشوائية.. وعودة الدوري قرار خاطئ.. فيديو

قال حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي ، إن تخطيط اللجنة الخماسية للموسم الحالي يسير بشكل صعب للغاية.

وقال حلمي طولان في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": كافة الإجراءات التي تتم من قبل اللجنة الخماسية من أجل خوض التدريبات تتم بعشوائية.

وأكد أن قرارات الدولة المصرية تتضمن عودة النشاط الرياضي من جديد وليس استئناف الدوري المصري كما يروج البعض.

وتابع:" اعتراضي على عودة الدوري فنيا وليس إداريا "، مؤكدا التزامه بإجراء المسحة الطبية الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية .

وتساءل حلمي طولان في نهاية حديثه بقوله: "من المسئول في حالة إصابة أحد اللاعبين أو المدربين عند استئناف الدوري ".