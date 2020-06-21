أحمد حسن: استئناف الدوري مستحيل.. والزمالك من حقه إثارة قضية نادي القرن.. فيديو

أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، أنه يجب عودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب وليس كرة القدم فقط.









وأكد أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنا مع عودة النشاط الرياضي ولكن من وجهة نظري أعترض على استكمال الموسم الجاري".









وتابع: "عودة الموسم الجاري سيؤثر سلبا على باقي المواسم المقبلة".









وأكمل الصقر إن استكمال الموسم سيحتاج 3 شهور جديدة وسينتهي في شهر 11 بسبب مباريات كأس مصر.









وأكد أحمد حسن "اذا استمر الموسم الحالي سنبدأ الموسم المقبل في ديسمبر وافضل استكمال كأس مصر فقط وبدء بعدها الموسم الجديد".









وأوضح: "إذا ألغينا الموسم الجاري سيكون لدينا فرصة للاستعداد للبطولات الدولية، كما أن اللاعبين سيشعرون بالإرهاق حال تلاحم الموسمين".









وتابع: "استكمال الموسم الجاري أمر شبه مستحيل وأنصح بإلغاء النسخة الجارية".









كما علق الصقر على فتح ملف قضية نادي القرن من قبل مسئولي نادي الزمالك وأكد أحمد حسن ": "أنا غير متخصص في اللوائح ولكن الزمالك عندما فتح الملف فهو حق مشروع له والحكم في النهاية للاتحاد الإفريقي".





وتابع: "الأزمة بين ناديي الأهلي والزمالك أمر صعب ومن الواجب وضع حل لها في أقرب وقت وهذا سيخلق جيلا صعبا".