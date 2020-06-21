AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسن: استئناف الدوري مستحيل.. والزمالك من حقه إثارة قضية نادي القرن.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:42 ص
احمد حسن
احمد حسن
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، أنه يجب عودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب وليس كرة القدم فقط.


وأكد أحمد حسن في تصريحات "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنا مع عودة النشاط الرياضي ولكن من وجهة نظري أعترض على استكمال الموسم الجاري".


وتابع: "عودة الموسم الجاري سيؤثر سلبا على باقي المواسم المقبلة".


وأكمل الصقر إن استكمال الموسم سيحتاج 3 شهور جديدة وسينتهي في شهر 11 بسبب مباريات كأس مصر.


وأكد أحمد حسن "اذا استمر الموسم الحالي سنبدأ الموسم المقبل في ديسمبر وافضل استكمال كأس مصر فقط وبدء بعدها الموسم الجديد".


وأوضح: "إذا ألغينا الموسم الجاري سيكون لدينا فرصة للاستعداد للبطولات الدولية، كما أن اللاعبين سيشعرون بالإرهاق حال تلاحم الموسمين".


وتابع: "استكمال الموسم الجاري أمر شبه مستحيل وأنصح بإلغاء النسخة الجارية".


كما علق الصقر على فتح ملف قضية نادي القرن من قبل مسئولي نادي الزمالك وأكد أحمد حسن ": "أنا غير متخصص في اللوائح ولكن الزمالك عندما فتح الملف فهو حق مشروع له والحكم في النهاية للاتحاد الإفريقي".

 
وتابع: "الأزمة بين ناديي الأهلي والزمالك أمر صعب ومن الواجب وضع حل لها في أقرب وقت وهذا سيخلق جيلا صعبا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجمد الأهلي أحمد فتحي بعد توقيعه لبيراميدز.. الصقر يجيب

مرتضى منصور:عودة الدوري يعني عدم حصول الأهلي والزمالك على حقوق رعاية الموسم الجديد.. فيديو

اضطراب في الوسط الرياضي.. الدوري المصري بين تأييد العودة وإلغاء المسابقة.. تفاصيل

نائب رئيس المصري: استكمال الدوري صعب.. والأندية تعاني ماليا.. فيديو

مجدي عبدالغني: تطبيق دوري المجموعتين في الموسم الجديد سيكون إجبارياً.. فيديو

ظلم شديد..عفت نصار: من حق الزمالك يرجع حقه في قضية نادي القرن

ترشيحاتنا

بعد التنمر بها .. شقيقة محمد رمضان تنشر صورة من حفل زفافها.. ومتابعون: كنتى حلوة جدا

لمواجهة كورونا.. رسالة شديدة اللهجة من وزير الصحة السعودي للمواطنين والمقيمين

مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة

الفيروس وصل للرئتين .. تطورات الحالة الصحية للمطربة رحمة رياض بعد إصابتها بكورونا

45 مليون جنيه كتير .. نجم الأهلي السابق يطالب بعدم التعاقد مع طاهر محمد طاهر .. تفاصيل

محمد رمضان بعد تصدر ميوزيك أورد العالمية للفنانين العرب: أنا في الساحة واقف لوحدي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور