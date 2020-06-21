مصدر بـ اتحاد الكرة: الزمالك يتهرب من تحديد موعد إجراء مسحات كورونا للاعبين

ومن المقرر أن يبدأ غدا الأحد

لكرة القدم عملية إجراء مسحات للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في بداية تجمعاتها التدريبية استعدادا لاستئناف المسابقة، للاطمئنان على عناصر المنظومة الكروية وتنفيذا لأهم بنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان ووفق الأكواد التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.