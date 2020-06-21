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رياضة

مصدر بـ اتحاد الكرة: الزمالك يتهرب من تحديد موعد إجراء مسحات كورونا للاعبين

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:27 ص
َمرتضى منصور
َمرتضى منصور
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القسم الرياضي
قال مصدر باتحاد الكرة إن مسئولي نادي الزمالك يتهربون من تحديد موعد إجراء مسحات للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني في الفترة الحالية.


يأتي هذا وفقا للإجراءات الاحترازية التي حددها مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم لعودة النشاط الرياضي.


وأشار المصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن مسؤولي نادي الزمالك تجاهلوا اتصالات مسؤولي الجبلاية لتحديد موعد للفريق لإجراء المسحات للكشف عن فيروس كورونا، يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه مرتضى منصور رئيس الزمالك استئناف مسابقة الدوري.


ومن المقرر أن يبدأ غدا الأحد الاتحاد المصري لكرة القدم عملية إجراء مسحات للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية للفرق المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في بداية تجمعاتها التدريبية استعدادا لاستئناف المسابقة، للاطمئنان على عناصر المنظومة الكروية وتنفيذا لأهم بنود الإجراءات الطبية الموضوعة من قبل اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان ووفق الأكواد التي أصدرتها وزارة الشباب والرياضة ضمن خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا.
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