اتحاد الكرة: مسحات للاعبين قبل المباريات بـ 48 ساعة.. فيديو

قال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك مسحات لكل فرق الدوري المصري قبل المبارايات بـ 48 ساعة.
وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن فرق الدوري ستخضع خلال الفترة القادمة للإجراءات الاحترازية، مشددا أن عودة الدوري خلال الشهر القادم والمسحات ستتم باستمرار خلال المباريات المتبقية من الدوري.
وتابع أن كل هذه الإجراءات ستتم حفاظًا على اللاعبين وللاطمئنان كل أعضاء المنظومة الرياضية طبقًا لقرار الاتحاد المصري في خطة استكمال البطولة هذا الموسم .
وأرسلت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خطابا الى أندية الدورى الممتاز تتضمن كافة الإجراءات الطبية الاحترازية الواجب اتباعها حال استئناف المسابقة المحلية.
وطالبت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الأندية بضرورة التنسيق من جانب طبيب الفريق مع اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان وإرسال الايميل الخاص به والهاتف وإجراء لقاء افتراضي عبر برنامج zoom.