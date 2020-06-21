اتحاد الكرة: مسحات للاعبين قبل المباريات بـ 48 ساعة.. فيديو

وأضاف سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن فرق الدوري ستخضع خلال الفترة القادمة للإجراءات الاحترازية، مشددا أن

عودة الدوري

خلال الشهر القادم والمسحات ستتم باستمرار خلال المباريات المتبقية من الدوري.