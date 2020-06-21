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رياضة

45 مليون جنيه كتير .. نجم الأهلي السابق يطالب بعدم التعاقد مع طاهر محمد طاهر .. تفاصيل

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:29 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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حسن العمدة
طالب الإعلامي محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten مسؤولي النادي الأهلي بعد إتمام صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب نظرا لمغالاة النادي فى مطالبه المادية.


وأضاف فاروق أن المبلغ الذي يطلبه مسؤولو المقاولون العرب والمقدر ب ٤٥ مليون جنيه مبلغ كبير جدا على اللاعب طاهر محمد طاهر، خاصة أنه صغير السن "٢٣ سنة" وليس لديه خبرات دولية كبيرة وتعرض للكثير من الإصابات خلال الفترة الأخيرة.


ويعد طاهر محمد طاهر أحد أبرز المواهب المصرية الصاعدة، الذين لمعوا مع المقاولون العرب، في مسابقة الدوري الممتاز، خلال المواسم الأخيرة.


وتبلغ القيمة التسويقية لـ طاهر محمد طاهر 400 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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