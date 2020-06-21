AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:14 ص
توافد طلاب وطالبات
توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة على لجان الامتحانات
Advertisements
جمالات الدمنهوري

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة على لجان الامتحانات بمحافظة البحيرة منذ الساعة السابعة والنصف صباحا وسط إجراءات احترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.


وفى لجنة مدرسة الدكتور  لطفى الأسطى الثانوية للبنات بالإدارة التعليمية بايتاى البارود رفض رئيس اللجنة  دخول الطالبات مؤكدا على فتح باب الدخول الساعة الثامنة والنصف.

اقرأ أيضًا:

.وشهدت اللجان التزام الطلاب والطالبات بارتداء الكمامات كما ظهرت تجمعات أولياء الأمور أمام المدارس بدون الالتزام بالتباعد


يذكر أن ادارة إيتاى البارود بها ٩ لجان رئيسية  بداخلها  ١٨ بوابة تعقيم  مقسمة على ٩ مدارس يعقد بها امتحانات الثانوية العامة ليؤدى .فيها 2575 طالب وطالبة الامتحانات موزعين على ١٩٠ لجنة فرعية

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه بدخول اللجان الرئيسة من خلال بوابات التعقيم و الالتزام بالتباعد فيما بينهم وسط تنظيم من رجال الأمن و المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

120 لجنة بـ 18 إدارة.. طوارئ بـ البحيرة استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

محافظ بورسعيد يطمئن على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

امتحانات الثانوية العامة.. 6 سيارات لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح إلى اللجان

ساعات ويبدأ ماراثون الثانوية العامة بمشاركة 8 آلاف ملاحظ ومراقب فى 120 لجنة عامة بالبحيرة.. وتجهيز 240 بوابة باللجان لتعقيم وتطهير الطلاب والمعلمين

بإتباع الإجراءات الوقائية.. محافظ شمال سيناء يعلن انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها من حسن الرداد.. فيديو

أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2020

حدث ليلا.. ترامب: بايدن سيخذل الأمريكيين.. علي جمعة: الترحم على الملحد سخافة ولا يجوز شرعا.. وطارق السيد: يوما ما سأكون المدير الفني للزمالك

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور

موقع ذا هيل الأمريكي: الكونجرس سيطالب جون بولتون بتقديم أدلة عن تدخل ترامب في تحقيق جنائي لصالح أردوغان

AdvertisementS

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها من حسن الرداد.. فيديو

7 إجراءات يمر بها طلاب الثانوية العامة قبل استلام ورقة الامتحان اليوم

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

بالفوتشوب.. ياسمين عبد العزيز تنشر صور زفافها وأحمد العوضي

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

تحرمك خيرا كبيرا في الدنيا والآخرة .. علي جمعة: لا تنطق بهذه الكلمة

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

نور هشام سليم يدافع عن سارة حجازي: أنا ماكنش عندي خلل هرموني

كان سيؤيد ترامب.. ابن محمد علي كلاي يصدم العالم بتصريحات عن والده بشأن العنصرية.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان سيؤيد ترامب.. ابن محمد علي كلاي يصدم العالم بتصريحات عن والده بشأن العنصرية.. فيديو وصور

سيتروين citroen تعلن تخفيض أسعارها في مصر .. صور

أول لاعبة كرة قدم سعودية محترفة توجه رسالة للفتيات.. فيديو