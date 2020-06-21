توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالبحيرة.. فيديو وصور

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة على لجان الامتحانات بمحافظة البحيرة منذ الساعة السابعة والنصف صباحا وسط إجراءات احترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.





وفى لجنة مدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية للبنات بالإدارة التعليمية بايتاى البارود رفض رئيس اللجنة دخول الطالبات مؤكدا على فتح باب الدخول الساعة الثامنة والنصف.

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.وشهدت اللجان التزام الطلاب والطالبات بارتداء الكمامات كما ظهرت تجمعات أولياء الأمور أمام المدارس بدون الالتزام بالتباعد





يذكر أن ادارة إيتاى البارود بها ٩ لجان رئيسية بداخلها ١٨ بوابة تعقيم مقسمة على ٩ مدارس يعقد بها امتحانات الثانوية العامة ليؤدى .فيها 2575 طالب وطالبة الامتحانات موزعين على ١٩٠ لجنة فرعية

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه بدخول اللجان الرئيسة من خلال بوابات التعقيم و الالتزام بالتباعد فيما بينهم وسط تنظيم من رجال الأمن و المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية

