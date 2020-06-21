للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.. محافظ بني سويف يتفقد لجان الثانوية العامة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة،والتي بدأت صباح اليوم، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات التي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية، حيث يؤدي الامتحان 19 ألف و812 طالبا وطالبة في 52 لجنة ، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام و سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، واللواء محمود ضياء رئيس المدينة.





واطمأن المحافظ بنفسه على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنفذة والتي شملت تنظيم عملية الدخول والخروج ،حيث يتم دخول الطلاب عن طريق بوابات التعقيم ،وتسليم كل طالب المستلزمات الوقائية اللازمة ، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم ، بجانب واقي الوجه ، وواقي الحذاء ،حيث تم توفير 3 أجهزة لكل لجنة للمساعدة فى ارتداء واقي الحذاء للطلاب مرورا بالكشف عن حرارة كل طالب من خلال الكواشف، ثم دخوله اللجنة وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة،مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالب داخل اللجنة الواحدة ،والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.





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وتابع محافظ بني سويف من خلال غرفة العمليات سير المنظومة في اللجان ، واتصال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرفة عمليات الوزارة ، حيث تواصل مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، مؤكدا على أن منظومة عمل الامتحانات تسير بشكل منتظم ، وبدوره تقدم نائب الوزير بالشكر للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على اهتمامه الكبير ومتابعته المستمرة ، التي ساهمت حتى الأن في انتظام الامتحانات بالشكل المطلوب ، معربا عن شكره لمنظومة العمل بمديرية تعليم بني سويف تحت قيادة الأستاذة سهام يوسف.





وحرص محافظ بني سويف على تبادل الحديث مع بعض أولياء الأمور في محيط اللجان ، مستمعا لهم لبعض مقترحاتهم بشأن الامتحانات ، حيث طمأنهم على أولادهم ، وأنه تم تنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لوقاية أبنائهم ، وتوفير كافة التسهيلات والراحة لهم ، قائلا لهم " أبناؤكم هما أولادنا ، وهما في عنينا ".





كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات بمحيط مقرات لجان الامتحانات على مستوى مراكز ومدن المحافظة،مع المتابعة المستمرة طوال الامتحانات لضمان نظافة محيط اللجان بشكل دائم، مع التواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية للتعامل مع أية مستجدات.





وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قد استعدت مبكرًا للامتحانات والتي كان مقررا لها 7 يونيه قبل أن يتم تأجيلها لتبدأ "اليوم " ،حيث تجرى هذا العام وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مكثفة وغير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة،بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة بتداعيات فيروس كورونا،حيث تم تشكيل لجنة عليا "برئاسة المحافظ"لوضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات والعمل علي وضع السيناريوهات المختلفة لحلها ،ووضع خطط تأمين للجان سير الامتحانات من الخارج، ثم تلتها زيارات ميدانية متكررة على كافة المستويات التنفيذية بداية من قيادات المحافظة مروا بمسؤولى التعليم وانتهاء برؤساء المدن للوقوف على الوضع العام للجان ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ورصد المعوقات لتذليلها ، فضلا عن التواصل المستمر مع مسؤولى التعليم لمتابعة آخر المستجدات بشكل يومي .





من جهتها أشارت"سهام يوسف" وكيلة الوزارة إلى أنه تم تنفيذ حزمة من الخطوات والإجراءات الخاصة بالامتحانات ،حيث تم تجهيز مقار اللجان بكافة الاحتياجات اللازمة وأعمال التعقيم والتطهير ونظافة الحمامات وتوفير المطهرات والاتفاق على آلية تنظيم دخول وخروج الطلاب قبل وبعد الامتحانات،موضحة أنه تم استلام كواشف الحرارة ، واستلام 103 ألف كمامة،و34 ألف واقي وجه (face shield )،و34 ألف و500 جوانتي ،و180 ألف واقيات أحذية ، لتوزيعها على الإدارات التعلمية ، وتم تركيب بوابات التعقيم بكل اللجان ، وتعقيم اللجان وغلقها ، ليتم تعقيم من قبل لجنة وزارية لكل اللجان التي تم فتحها اليوم أول أيام الامتحانات،منوهة عن عقد اجتماع "أمس"بحضور رئيس مركز توزيع الأسئلة،وأعضاء المركز،وإدارة شؤون الطلبة ،لمراجعة آلية استلام كراسات الامتحان بداية من خروجها وتأمينها من مركز توزيع الأسئلة حتى وصولها قبل بدء الامتحان صباح اليوم الأحد .





وأضافت"وكيلة الوزارة":كما تم تجهيز مدرسة متولى الشعراوي الابتدائية،مركزا لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة ، حيث تم تجهيز وتسليم 424 صندوق لنقل الأسئلة إلى المطابع المعنية،فضلًا عن الاستعانة بما يقرب من 100 عضو للمشاركة في أعمال المركز،مضيفة إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتشرف على أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز الاستراحات المراقبين ورؤساء اللجان ، وذلك بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع الجهات الأمنية ،والتنسيق مع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المواد البترولية اللازمة للسيارات من بنزين وسولار بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع الصحة والإسعاف للتواجد للتعامل مع أية مواقف طارئة.



