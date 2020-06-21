على تروللي.. أميرة ابنة بورسعيد تتحدى السرطان وكورونا وتؤدي امتحان الثانوية العامة

أرادت الطالبة أميرة وليد السيد المليجي، أن ترسل لأبناء جيلها وزملائها على مستوى مصر، بل على مستوى العالم رسالة تحدٍ وإرادة.





جاء قرار أميرة منفردًا برفض تأجيل الامتحان هذا العام برغم الرخصة التي منحتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة التي تعد هي إحدى طالباتها.









وقررت الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة روفيدا الأنصاري في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد أداء امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة العربية برغم معاناتها من ورم عظمي غير حميد أسفل الفخذ الأيسر والركبة، مع تآكل في الركبة وكسر بالفخذ الأيسر، مما يجعلها تعاني من صعوبة في الجلوس والحركة.





وعلى الرغم من تداعيات فيرس كورونا المستجد إلا أن أميرة توجهت على "ترولي" لأداء الامتحان بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء، وذلك كونها مصابة إصابة بالغة تعيقها عن الجلوس.





ومن جانبها خصصت المحافظة من خلال هيئة الإسعافبرئاسة دكتور حسين كساب، سيارة إسعاف لنقل الطالبة من منزلها إلى لجنة مدرسة فاطمة الزهراء لأداء الامتحان.



