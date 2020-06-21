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تعليم

التعليم توضح كيفية التعامل في حالة إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بكورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:48 ص
رضا حجازي
رضا حجازي
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ياســـمين بدوي
قال  الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك تعليمات باستبدال أى مراقب أو رئيس لجنة يعمل بمنظومة امتحانات الثانوية العامة تظهر عليه أعراض كورونا بزميل غيره.

وأوضح حجازي في تصريحات صحفية له منذ قليل، أنه بمجرد إصابة أي معلم من المشاركين في أعمال الامتحانات بكورونا، يتم تكليف بديل ليؤدى العمل بدلا منه، مع إجراء تعقيم فورى للجنة الامتحانات.

وشدد حجازي على أن الوزارة حريصة على تنفيذ هذه التعليمات حرصا على سلامة وصحة العاملين باللجنة التى يتم فيها اكتشاف الحالة المصابة.

وكان قد شهدت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولا لخبر يفيد بإصابة رئيس لجنة مدرسة إعدادية، بمركز طهطا بفيروس كورونا، وأكد الخبر أنه جرى نقل المصاب إلى مستشفى طهطا العام لتلقى العلاج وخضوعه لفترة العزل.
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