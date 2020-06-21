وزير التعليم: نشرنا فيديو لطمأنة أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين امتحانات الثانوية العامة، ونشر فيديو لطمأنة الأهالي.









وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن الدولة بذلت جهودا غير مسبوقة في هذه الامتحانات، وهناك تعاون بين وزارات الصحة والداخلية والتنمية المحلية والقوات المسلحة .









وأوضح طارق شوقي ، أن جميع اجهزة الدولة تتكاتف من أجل هدف واحد وهو تأمين الامتحانات لمنع التسريب والغش الإلكتروني.







