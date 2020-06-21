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تعليم

7 إجراءات يمر بها طلاب الثانوية العامة قبل استلام ورقة الامتحان اليوم

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد ، قبل بدء زمن امتحان اللغة العربية.


وتمثلت هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي :

- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا. 

- يمر الطلاب من بوابات التعقيم.

- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.

-ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن اجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الالكتروني.

- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.

-يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.

- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ، علما بأن هذه الساحة  تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.


جدير بالذكر أنه من المقرر أن ينطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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