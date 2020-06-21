7 إجراءات يمر بها طلاب الثانوية العامة قبل استلام ورقة الامتحان اليوم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد ، قبل بدء زمن امتحان اللغة العربية.





وتمثلت هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي :

- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحا.

- يمر الطلاب من بوابات التعقيم.

- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.

-ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة الخاصة بالبحث عن اجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الالكتروني.

- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.

-يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.

- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.



