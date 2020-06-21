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محافظات

193 لجنة أساسية لـ 69849 طالبا .. مدارس الجيزة تفتح أبوابها لامتحانات الثانوية العامة

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:26 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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محمد الصاحى

فتحت صباح اليوم، مدارس لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة الجيزة، أبوابها لاستقبال الطلاب لأداء أول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، وسط إجراءات احترازية مكثفة عملت محافظة الجيزة على توفيرها للحفاظ على صحة الطلاب وسط انتشار فيروس كورونا.

 

ووفقا لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، فإنه يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بالجيزة،  ٦٩٨٤٩ طالبا وطالبة ، يؤدون امتحانات الثانوية العامة بـ ١٩٣ لجنة أساسية و٣٧ لجنة احتياطية.


من جانبه طمأن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.


وأوضح محافظ الجيزة، أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كالصحة والتعليم والإسعاف لسرعة التعامل مع أي حدث طارئ


وقال إن جميع اللجان التي ستُجرى بها الامتحانات سيتم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.


وأضاف أن جميع اللجان تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث إنها مزودة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا، مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لجميع رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

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