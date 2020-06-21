الستر الجميل ..على جمعة: يُشترط فيه أمران

واستشهد « جمعة » خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية « cbc»

بما روى عن ابن عمر - رضى الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلم أخو المسلم لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيام، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»، رواه البخارى ومسلم.