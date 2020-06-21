فى المنطقة الحمراء.. المؤشر الرئيسى للبورصة يقلل خسائره الصباحية بختام التعاملات





فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 147 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 579.404 مليار جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 10823 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1643 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12385 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2104 نقاط.