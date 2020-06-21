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فن

درب عقلك على الهدوء .. ساندي تتألق بإطلالة صيفية جديدة

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:10 م
ساندى علي
ساندى علي
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محمد بدران
شاركت الفنانة التونسية ساندي علي، جمهورها صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".


وظهرت ساندي علي، خلال الصور بإطلالة أنيقة، داخل حديقة حيث ارتدت بدى كت باللون الأبيض مكشوف الصدر والكتفين وجيب جينز، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وعلقت ساندى على الصور قائلة "درب عقلك على الهدوء في المواقف ذاتها"

يُذكر أن آخر أفلام ساندي علي، هو "قهوة بورصة مصر" الذى ضم كوكبة من النجوم هم: "محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي".


وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.


المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب".


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