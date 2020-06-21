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تعليم

وكيل تعليم بالغربية يكشف حقيقة منع طلاب لجنة من الخروج بالمحلة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:26 م
ثانوية عامة
ثانوية عامة
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احمد علي
اكد المهندس  ناصر حسن ،وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عدم صحه ما تردد حول منع خروج الطلاب من أحد اللجان بالمحلة لمدة ساعة ونصف بعد انتهاء الامتحان ، بسبب اختفاء ورقة إجابة إحدى الطالبات في امتحان اللغة العربية .


وأضاف وكيل التعليم  أنه عقب انتهاء امتحان اللغة العربية، تم توزيع البوكليت على  الطلاب مشيرا إلى غلق جميع بوابات اللجان لاتمام عملية التوزيع خلال الفترة المقبلة.

وكان قد  انطلق ،اليوم الأحد، ماراثون الثانوية العامة ، بمراكز محافظة الغربية ، حيث يؤدي الطلاب ،والبالغ عددهم  34 الف و 780 طالبا وطالبة، امتحان اللغة العربية .

وجاء ذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة، بما في ذلك بوابات التعقيم الذاتي وكواشف لقياس درجة الحرارة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين.
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