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فن

بالأبيض والأسود.. أحمد فلوكس من داخل سيارته فى أحدث ظهور

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:53 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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مريم عزت
نشر الفنان احمد فلوكس , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة لة بالابيض والاسود , من سيارتة الخاصة . 

نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

بحبك اوى يا فنان _ منور _ مبروك على الخطوبة 

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يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا  في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار واسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي  وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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