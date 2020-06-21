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فن

شريهان داعية لـ رجاء الجداوي: اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقمًا

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:00 م
شريهان
شريهان
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آيه عاطف
حرصت الفنانة شريهان، على الدعاء للفنانة رجاء الجداوي، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات القليلة الماضية.

قالت شريهان، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :"اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شيء قدير".

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وتابعت قائلة :" ربي إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين يامغيث أغيثها يامغيث أغيثها يا مغيث أغيثها. #رجاء_الجداوي".

بينما كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.

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