شريهان داعية لـ رجاء الجداوي: اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقمًا

حرصت الفنانة شريهان، على الدعاء للفنانة رجاء الجداوي ، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الساعات القليلة الماضية.





قالت شريهان، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" :" اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، ويا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين، إنك على كل شيء قدير".





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وتابعت قائلة :" ربي إن رجاء مسها الضر وأنت أرحم الراحمين يامغيث أغيثها يامغيث أغيثها يا مغيث أغيثها. #رجاء_الجداوي".





بينما كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، تطورات خطيرة عن حالتها الصحية.