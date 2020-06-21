في يوم اليوجا الدولي 2020: تمرين يوجا لبطن مسطحة

لقد جعلنا الإغلاق بالتأكيد ندرك أهمية اللياقة . نظرًا لأننا نبقى في المنزل مع التركيز على روتيننا ، وليس الانتقال من المنزل إلا إذا كان ذلك ضروريًا ، فلدينا الوقت الكافي للتركيز على الحفاظ على لياقتك.





إذا كانت خطط جسمك الصيفية لا تزال قيد التشغيل ، فامنح هذه اليوجا الثلاثة السهلة لقطة. بمجرد أن تبدأ في ممارستها بجد ، فنحن على يقين من أنك ستشعر بالحرارة!









استلقِ على بساطك بحيث يكون ظهرك مواجهًا للبساط ورفع ساقيك ببساطة بحيث يشكل جسمك زاوية 90 درجة. تمدد قدر الإمكان واستمر في هذا الوضع لمدة 30 ثانية على الأقل. يساعد هذا الوضع في قطع مخزن الدهون في الوركين والجوانب من بطنك. افعل هذا أسانا 15 مرة ثم زدها إلى 30 في المراحل اللاحقة.





ابدأ هذه الوضعية برفع جسمك من ركبتيك ، وبهذه الطريقة تدعم ركبتيك وزن الجسم بالكامل. الآن ، انحنى للخلف وقم بتقوس ظهرك. حاول الإمساك بكاحليك بكلتا يديك ؛ عند القيام بذلك ستشعر بالتمدد الأساسي. ابق في هذا الوضع لمدة 30 ثانية. قم بالزفير ودع جسمك يرتاح ببطء.