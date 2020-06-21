سحر عبدالحق: إجراءات صارمة ضد الأندية الرافضة لإجراء مسحة كورونا

كشفت الدكتورة سحر عبدالححق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عن الإجراءات المقرر أن يتم اتخاذها حيال اى نادي لا يجرى مسحة فيروس كورونا قبل التدريبات.





وقالت الدكتورة سحر عبدالحق فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. أندية الدورى بدأت من اليوم الاحد إجراء المسحات الخاصة بلاعبيها تمهيدا لبدء التدريبات استعدادا لعودة الدورى الممتاز.





وأضافت ان اى نادى لا يلتزم بتحديد موعد إجراء المسحات للاعبيه لن يستطيع أداء التدريبات على الإطلاق ضمانا لعدم إصابة اى لاعب فى صفوف الفريق بفيروس كورونا.





وأشارت إلى أن إتحاد الكرة لن يطبق اللائحة على اى نادي لا يجرى المسحة الخاصة بفيروس كورونا إلى بعد الإعلان عن جدول الدورى الممتاز خلال الفترة القادمة.





وشددت على أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة اللاعبين فى كافة الأندية فى ظل الظروف الراهنة فى البلاد.





يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات يوم ٢٠ يونيو الجارى وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد فى حضور اسامة هيكل وزير الإعلام بشأن عودة النشاط الرياضي على أن تعود المسابقات المحلية يوم ٢٥ يوليو المقبل.



