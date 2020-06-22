للطلاب المتخلفين.. جامعة الأزهر تقرر إعادة اختبارات التربية العسكرية

قررت إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر، إعادة الاختبارات الإلكترونية للطلاب الذين تخلفوا عن الاختبارات السابقة تيسيرا عليهم.
وأوضحت إدارة التربية العسكرية، أن إعادة الاختبارات للطلاب المسجلين بدورات التربية العسكرية الاتية:
دورة 21 /3 /2020 ، و دورة 4/4 /2020، ودورة 18-4-2020 و دورة 2-5-2020، ودورة 16-5- 2020 ودورة 30-5-2020.
وذكرت أنه تقرر إعادة إعادة الاختبار للطلبة الذي لم يتمكنو من أداء الاختبارات في التوقيتات السابقة
وقد تحدد توقيتات جديدة وهي كالاتى:-
دورة 21/3/2020 ودورة 4/4/2020
يوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020
دورة 18/4/2020 ودورة 2/5/2020
يوم الأربعاء الموافق 24/6/2020
دورة 16/5/2020 ودورة 30/5/2020
يوم الخميس الموافق 25/6/2020
ومن المقرر أن يتم عقد الامتحانات للدورات السابقة يوميا من الساعة 10صباحا حتي الساعة 10:45 ومن الساعه 6 مساءا حتى الساعه 6:45 مساءا، وتكون مدة الامتحان 45 دقيقة .
وبالنسبة للطلبة التي تم ارسال رقم المسلسل اليهم تم بالفعل مراجعة ابحاثهم، والطلبة الذين قامو بارسال الأبحاث الخاصه بهم لا يتم ارسال البحث مرة اخري وجاري مراجعة البحث وسيتم ارسال رقم المسلسل حتي بعد أداء الامتحان .
وأكدت أن شرط النجاح بالدورة أداء الامتحان بنجاح وارسال البحث، وفي حاله سقوط احد الشرطين يعتبر الطالب راسب ، أما الطلبة الذين قامو بأداء الامتحان وتم ارسال رقم المسلسل الخاص بالبحث واجتازو الامتحان بنجاح سيتم تحديد ميعاد لاستلام اخلاء الطرف من التربية العسكرية.