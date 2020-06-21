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رياضة

عمرو وردة يتألق فى أحدث إطلالة على السوشيال ميديا.. شاهد

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:26 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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مريم عزت
نشر اللاعب عمرو وردة , عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له . 

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

ربنا يحميك بجد انت شخص موهوب جدا

الكابتن 

بحبك اوى يا وردة 

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يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.


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