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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام إيفرتون

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أقيمت اليوم الأحد، 3 مباريات، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز"بريميرليج"، بعد عودة المنافسة من التوقف لمدة 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

واكتسح نادي نيوكاسل يونايتد، نظيره نادي شيفيلد، بينما خسر رفاق أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في أستون فيلا، مباراتهم أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وفي قمة الجولة، خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة فريقي إيفرتون وليفربول في ديربي الميرسيسايد، والتي شهدت غياب نجمنا المصري محمد صلاح وجلوسه على مقاعد البدلاء.

ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم من الجولة 30.

1- ليفربول 83 نقطة

2- مانشستر سيتي 60 نقطة

3- ليستر سيتي 54 نقطة

4- تشيلسي 51 نقطة

5- مانشستر يونايتد 46 نقطة

6- ولفرهامبتون 46 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 44 نقطة

8- توتنهام 42 نقطة

9- كريستال بالاس 42 نقطة

10- أرسنال 40 نقطة

11- بيرنلي 39 نقطة

12- إيفرتون 38 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 37 نقطة

14- ساوثهمبتون 34 نقطة

15- برايتون البيون 32 نقطة

16- واتفورد 28 نقطة

17- وست هام 27 نقطة

18- بورنموث 27 نقطة

19- أستون فيلا 26 نقطة

20- نورويتش سيتي 21 نقطة
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