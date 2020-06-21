ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام إيفرتون

أقيمت اليوم الأحد، 3 مباريات، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز"بريميرليج"، بعد عودة المنافسة من التوقف لمدة 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





واكتسح نادي نيوكاسل يونايتد، نظيره نادي شيفيلد، بينما خسر رفاق أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في أستون فيلا، مباراتهم أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.





وفي قمة الجولة، خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة فريقي إيفرتون وليفربول في ديربي الميرسيسايد، والتي شهدت غياب نجمنا المصري محمد صلاح وجلوسه على مقاعد البدلاء.





ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم من الجولة 30.



