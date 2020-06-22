رغم قرار منع التجمعات.. مواطنون يشكون من سوق عشوائي في ترعة السعرانة بالدقهلية

استغاث المواطن السيد المحمدى اسماعيل ، من سكان شارع الجيش ترعة السعرانة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إقامة سوق عشوائى ضخم .





ويقول فى رسالته: "نعانى من إقامة سوق عشوائى ضخم وتجمع أعداد كبيرة أسبوعيا فيه للبيع والشراء وهو ما يثير الخوف والرعب فى قلوب الكثيرين خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا بين الأهالى.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



