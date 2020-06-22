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بين الناس

رغم قرار منع التجمعات.. مواطنون يشكون من سوق عشوائي في ترعة السعرانة بالدقهلية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن السيد المحمدى اسماعيل ، من سكان شارع الجيش ترعة السعرانة مركز بلقاس محافظة الدقهلية،  في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إقامة سوق عشوائى ضخم .

ويقول فى رسالته: "نعانى من إقامة سوق عشوائى ضخم  وتجمع أعداد كبيرة أسبوعيا فيه للبيع والشراء وهو ما يثير الخوف والرعب فى قلوب الكثيرين خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا بين الأهالى.
أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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