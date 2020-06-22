AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 22 يونيو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم، الأثنين 22 يونيو 2020، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.


وسجّل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 52.32 جنيه للشراء و52.75 جنيه للبيع.


وسجّل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكان والتعمير نحو 49.83 جنيه للشراء و52.81 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 52.40 جنيه للشراء و52.74 جنيه للبيع.




وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى NBK نحو 51.34 جنيه للشراء و52.88 جنيه للبيع


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 49.97 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلى نحو 49.93 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر نحو 49.86 جنيه للشراء و52.66 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية نحو 49.89 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 50.00 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد نحو 48.84 جنيه للشراء و52.72 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدينار الكويتى اليوم فى مصر أول أيام عيد الفطر

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 29 -5-2020

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30 -5-2020

سعر صرف الدينار الكويتى في البنوك العاملة في مصر اليوم 6 يونيو

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 13 -6- 2020

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 يونيو

ترشيحاتنا

زيدان: ريال مدريد حقق فوزا مستحقا على سوسيداد.. وعلينا مواصلة الانتصار

متجيش الامتحان.. رسالة عاجلة من وزير التربية والتعليم لـ طلاب الثانوية المخالطين لحالات كورونا

مشادة كلامية حادة بين وزير التربية والتعليم والإعلامية إيمان الحصرى .. فيديو

خلى بالك شارع الهرم هيتقفل النهاردة.. تعرف على الطرق البديلة

بدون مكياج.. كارمن بصيبص تبهر جمهورها بإطلالة كاجوال

أخبار الفن.. حقيقة خلاف عائلة أحمد زكي.. رانيا يوسف تتصدر التريند بصورة مثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. كارمن بصيبص تبهر جمهورها بإطلالة كاجوال

منها البيض والسلمون.. 13 طعاما للمرأة الحامل

بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة