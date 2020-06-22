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لا داعي للقلق.. هيئة الدواء: ثقافة التخزين عند المواطن أهم أسباب اختفاء الدواء.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:55 ص
الدواء
الدواء
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء المصرية والمتحدث الرسمي، إننا تأكدنا من ضخ كميات توازي 6 أضعاف احتياج المواطنين من الأدوية في الفترة من 8 يونيو حتى يوم 17 يونيو.

وأضاف علي الغمراوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن المواطنين لديهم ثقافة التخزين خوفا من نقص الدواء، وهو أحد أبرز أسباب اختفاء عدد من الأدوية من السوق.

وأوضحمتحدث هيئة الدواء المصرية ، أن هناك كميات كبيرة من الأدوية تم ضخها في الصيدليات، ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تنتهي عملية توصيلها إلى الصيدلية.

وطالب المواطنين بالتوجه إلى أحد المراكز الصحية في حالة عدم توافر الدواء في الصيدليات.

واستكمل أنه خلال الـ10 أيام القادمة سيتم ضخ كميات كبيرة من الدواء في الأسواق، مؤكدا توافر المواد الخام من الأدوية، وأنه ليس هناك داعٍ للقلق.

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