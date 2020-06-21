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المستشار الطبي لرئاسة الوزراء: جميع الأدوية متوفرة في الأسواق ..فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:14 م
حسام المصري
حسام المصري
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير أدوية خاصة بفيروس كورونا ومتابعة كل ما يخص هذا الشأن في جميع مراحله.

وأضاف حسام المصري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن هناك الكثير من المواطنين يقومون بشراء أدوية، ويقومون بتخزينها، وهم ليسوا بحاجة إليها، وهذا يتسبب في أزمة.

وأوضح حسام المصري، أن جميع الأدوية متوفرة في الأسواق، مؤكدا أن الفيتامينات التي يقومون بشرائها من الصيدليات موجودة في جميع الأطعمة التي نتناولها.

وأكد ضرورة مراعاة تقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا عن طريق النوم لساعات كافية ليلا والتغذية الصحية.

واستكمل أن ما يحدث في مصر بسبب فيروس كورونا يحدث في جميع أنحاء العالم والدولة قامت بعمل كل ما يتوجب عليها فعله لمواجهة فيروس كورونا .

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