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أخبار البلد

الصحة توفر بروتوكول علاج فيروس كورونا للعزل المنزلي

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن مساعد وزير الصحة والسكان، لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، الدكتور محمد حساني، عن توفير الكميات اللازمة لبروتوكول العلاج بمحل الإقامة للحالات البسيطة المعزول منزليًا.


وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وبالإشارة إلي خطة الوزارة لصرف وتوصيل بروتوكولات العلاج لمحل الإقامة للحالات البسيطة المعزولة منزليا.
 
وتم التنبيه على مديري الرعاية الأساسية استلام الكميات اللازمة من مسؤول مخازن التموين الطبي طرف بالمحافظة وذلك لتوزيعها على الإدارات المختلفة طبقا لأعداد ونسب الإصابة بكل إدارة صحية. 
 
كما يتم عمل طلبية بإجمالي الاحتياج يكفي لمدة اسبوعين من  الدكتور رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي لتوفيرها للعزل المنزلي.

وشدد علي تسهيل إجراءات ذلك الأمر وذلك لسرعة توصيل بروتوكولات العلاج لمستحقيها بأسرع وقت.
الصحة توفر بروتوكول علاج فيروس كورونا للعزل المنزلي
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