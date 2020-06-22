بعد دبي.. إمارة أبوظبي تخفف إجراءات التنقل بعد انخفاض إصابات كورونا





أعلنت سلطات إمارة أبوظبي، اليوم الإثنين، عن السماح لجميع سكان الإمارة بالتنقل والحركة بين مدن الإمارة (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارًا من 6 صباحًا يوم الثلاثاء 23 يونيو، وذلك بعد انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا.





وقالت لجنة إدارة الطورائ في الإمارة، إنه سيستمر ر تقييد الدخول إلى الإمارة لأسبوع آخر، باستثناء حركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، وحملة التصاريح المسبقة، مع السماح بالخروج من الإمارة دون تصريح. ويستمر منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.





وأكدت اللجنة استمرار الحملة بتكثيف الفحوصات لتحقيق ذات النتيجة المستهدفة في باقي مناطق الإمارة بالعين و الظفرة، خلال الـ14 يومًا القادمة.





وأمس الأحد، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، السماح بسفر المواطنين والمقمين للخارج، اعتبار من 23 يونيو الجاري، بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.





وبموجب القرار، سيبدأ استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي، اعتبارا من السابع من يوليو المقبل، وذلك وفق اشتراطات محددة. ويسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارا من الثلاثاء المقبل.



