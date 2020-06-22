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أخبار العالم

ارتفاع إصابات كورونا في صفوف جيش الاحتلال لـ 3169 حالة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:51 ص
تفشي بين صفوف جيش
تفشي بين صفوف جيش الاحتلال
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محمد علي
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين صفوف الجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ذكرت صحف عبرية. 

قالت الصحف إن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الجيش الإسرائيلي، بلغ 69 حالة، وأنه وفق ذلك يصبح مجموع من هم في العزل والحجر الصحي نحو  3169 جنديًا.

أصاب الفيروس أناسًا بين الأراضي الخاضعة للاحتلال بنحو 21 ألف مصاب، بينما قتل أكثر من 300.


وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة كوبر شمال رام الله المحتلة صباح اليوم.

قال نشطاء معنين بمتابعة حركة اعتقالات الأسرى، إنه جرى من قبل قوات الاحتلال اعتقال 15 مواطنًا من الضفة الغربية المحتلة.

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