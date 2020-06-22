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سيارات

طرق اختبار سيرفو الفرامل وما هي وظيفته في السيارة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 12:02 م
سيرفو الفرامل
سيرفو الفرامل
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اشرف عطية
الفرامل كما نعلم من اهم الأجزاء التي تتوقف عليها عوامل الأمان في السيارة و تتسابق شركات السيارات كل يوم لتطوير منظومة الفرامل وتتكون هذه المنظومة من عدد من الأجزاء المختلفة، أحد هذه الأجزاء الهامة و التي يجهلها بعض السائقين هو السيرفو و يوجد علي اليمين عندما تفتح غطاء المحرك و لة شكل دائري وتعتمد علية الفرامل بشكل كبير.

يعمل السيرفو على التقليل من الجهد الناتج من السائق عند القيام بالضغط على دواسة المكابح أثناء القيادة، بمعنى أخر يقوم السيرفو بتكبير القوة الناتجة من قدم السائق والعمل على إيقاف السيارة في أقل مسافة ممكنة، ما يضمن أعلى درجات الأمان.

السيرفو عبار عن غرفتين يفصل بينهما حاجز مطاطي، ويوجد ثقب من جهة المحرك يتصل بأنبوب يربطه بمجمع السحب في اتجاه المحرك، أما الغرفة الأخرى فهي باتجاه السائق، ويتعرض السيرفو في بعض الأحيان للأعطال.

توجد بعض الطرق التي سنطرحها عليكم لتتأكد من حالة السيرفو و فحصة و هل تعرض للتلف ام يعمل في حالتة الطبيعية لانة مثل باقي اجزاء السيارة يتلف و يحتاج صيانة .

طرق فحص السيرفو:

1- شغل محرك السيارة لمدة دقيقتين ثم بعد ذلك أغلق تشغيله، ثم اضغط على دواسة الفرامل عدة مرات متتالية ثم توقف، إذا وجدت بعدها أن مستوى دواسة المكابح أصبحت صلبة فهذا يدل على سلامة السيرفو، أما إذا لم ترتفع الدواسة فيجب فحص صمام الهواء الخاص بالسيرفو .

2- اضغط علي دواسة الفرامل عدة مرات متتالية مع غلق المحرك في نفس الوقت، ستجد أن دواسة المكابح ارتفعت قليلًا، قم بعدها بالضغط على الفرامل واستمر في الضغط قليلًا، ثم قم بتشغيل المحرك، فإذا وجدت أن دواسة المكابح هبطت إلى أسفل قليلًا فهذا يدل على سلامة السيرفو وان لم تهبط فأعلم ان السيرفة بة مشكلة و توجة فورا للميكانيكي.

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