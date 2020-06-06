احذر تبريد الفرامل بالماء عند ارتفاع درجة حرارتها يهدد حياتك

تعتبر الفرامل هي اهم جزء في السيارة واحيانا تتعرض لأرتفاع شديد في درجة حرارتها و يلجاء البعض لتبريدها بالماء معتقدا ان هذا تصرف صحيح للمحافظة عليها من الحرارة العالية و هذا خطاء فادح يضر بها و هذا ما سنتناولة في هذا الموضوع .
تعتمد الفرامل علي الاحتكاك فيقوم التيل بأعتراض الية عمل الطنابير و يحتك بها لتتم عملية الفرملة و من المعروف ان الاحتكاك يولد حرارة شديدة خصوصا في فصل الصيف و القيادة في الاماكن المزدحمة و تحت اشعة الشمس المباشرة لدرجة انة احيانا تظهر رائحة الفرامل من السيارة ويظهر دخان صاعد من الطنابير.
بعض السائقين يقوموا برش الطنابير بالمياة معتقدين انة تصرف سليم لخفض درجة حرارة الاطنابير و التيل و لكن علي العكس تمام هذا التصرف يتلف الطنابير لأنها مصنعة من الحديد و عند رش الماء البارد فتحدث صدمة لها مما يحدث فيها تعريجات .
هذة التعريجات الناتجة عن المياة تضر بافرامل وتؤدي إلى التأخر في إيقاف السيارة عند الضغط على الفرامل كما تؤدي إلى حدوث ارتجاجات عنيفة عند الضغط عليها مما يهدد سلامتك .
الحل الامثل لمواجهة مشكلة ارتفاع حرارة الفرامل هو أن تقوم بركن السيارة على جانب الطريق و في الظل بعيدا تماما عن اشعة الشمس و مصادر الحرارة حتي تهدأ .
تعتمد الفرامل علي الاحتكاك فيقوم التيل بأعتراض الية عمل الطنابير و يحتك بها لتتم عملية الفرملة و من المعروف ان الاحتكاك يولد حرارة شديدة خصوصا في فصل الصيف و القيادة في الاماكن المزدحمة و تحت اشعة الشمس المباشرة لدرجة انة احيانا تظهر رائحة الفرامل من السيارة ويظهر دخان صاعد من الطنابير.
بعض السائقين يقوموا برش الطنابير بالمياة معتقدين انة تصرف سليم لخفض درجة حرارة الاطنابير و التيل و لكن علي العكس تمام هذا التصرف يتلف الطنابير لأنها مصنعة من الحديد و عند رش الماء البارد فتحدث صدمة لها مما يحدث فيها تعريجات .
هذة التعريجات الناتجة عن المياة تضر بافرامل وتؤدي إلى التأخر في إيقاف السيارة عند الضغط على الفرامل كما تؤدي إلى حدوث ارتجاجات عنيفة عند الضغط عليها مما يهدد سلامتك .
الحل الامثل لمواجهة مشكلة ارتفاع حرارة الفرامل هو أن تقوم بركن السيارة على جانب الطريق و في الظل بعيدا تماما عن اشعة الشمس و مصادر الحرارة حتي تهدأ .