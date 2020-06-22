شخص مقرب مني دائم السب للدين.. ماذا أفعل معه؟.. الإفتاء ترد

هل من سب الدين عليه أن يتشهد؟

ونبه شلبي، قائلًا: إن

سب الدين

حرام وهو من الكبائر، وينبغي على المسلم ترك هذا الأمر المحرم.

وأكد أن الشرع لم يحدد

كفارة سب الدين

، منوهًا بأن مَنْ يسب الدين عليه التوبة إلى الله تعالى، والاستغفار، وعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

وأشار الى أن من

يسب الدين

ليس عليه أن ينطق الشهادتين، منوها بأن بعض الناس يستهينون بسب الدين، بدرجة أصبح هذا الفعل عاديا بينهم، بزعم أنه غير مقصود، وكلمة يرددها الشخص وتجري على لسانه دون قصد أو عند الغضب، وهو من الكبائر.

جزاء من يسب الدين: