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برلمان

كشف خطة أردوغان لإعادة الإخوان.. برلمانية المؤتمر تشيد بموقف "الأعلى للقبائل الليبية"

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:19 م
أردوغان
أردوغان
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أحمد أيمن
أكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أهمية البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، والذي رحب فيه بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا، وتأكيده أن ليبيا دولة عربية وتنتمي للأمة الإسلامية وتربطها أواصر تاريخية واجتماعية مع الشقيقة مصر. 

وقال "الشريف" في تصريحات، الاثنين، إن المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية كشف الاهداف الخبيثة والشيطانية للنظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب من وراء محاولاته لاحتلال وغزو ليبيا عندما أكد ان دعم النظام التركى للتنظيمات الإرهابية المستترة بالدين ونشر المرتزقة يهدف فى الأساس لتمكين واعادة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية ونشر الإرهاب فى شمال إفريقيا والاستيلاء على الثروات الليبية لاستخدامها لدعم الإرهاب في المنطقة العربية وافريقيا عمومًا. 

وأكد على ضرورة دعم دعوة المجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية للتصدي لمحاولة تدوير جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية للمشهد السياسي وتأييد مطالبته بالدعم المصري المباشر للقوات المسلحة العربية الليبية للقضاء على الفوضى وسلطة المليشيات ومساعدة الشعب الليبي في إعادة بناء مؤسسات الدولة تنفيذا لاتفاقية الدفاع العربى المشترك وحفاظا على الأمن القومي العربي وفي مقدمتها ليبيا ومصر.

وطالب النائب المجتمع الدولي دعم ليبيا لتنفيذ المطالب المشروعة والعادلة للمجلس الاعلى للقبائل والمدن الليبية للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية والشعب الليبي الشقيق وانقاذه من المليشيات والدواعش والمرتزقة الاردوغانيين، مؤكدا ان الدعم العربى والدولي لليبيا أصبح ضرورة حتمية للقضاء على الاحتلال والغزو والتدخل التركي الشئون الداخلية لليبيا. 
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