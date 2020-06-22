أنت مدين لنفسك.. شاهد.. نور من جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية

خضعت الفنانة اللبنانية نور لجلسة تصوير لصالح مجلة فوج العالمية من أجل حوار صحفي جديد في تعاون جديد بينها وبين فوج في نسختها العربية.
وعلقت نور علي الصورة قائلة : "أنت مدين لنفسك أن تفعل كل الأشياء التي حلمت بها".
وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :
- قمر بجد في كل صورك
- شكلك يجنن بجد
- عندك حق
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You owe it to yourself to do all the things you’ve dreamed 💭 Credits:⠀⠀ ⠀ Styled by: @yasmineeissa ⠀⠀ Outfit: @christinemaasarani Hair: @krissbeautysalons @krisshelou Makeup: @dianaharbymua ⠀⠀ Photography: @aminazaher ⠀⠀ Interview: @nadineelchaer⠀⠀ Celebrity Management: @mad_solutions ⠀⠀ ⠀⠀ #MADCelebrity #VogueArabia #VogueLovesLebanon