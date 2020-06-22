أنت مدين لنفسك.. شاهد.. نور من جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية

وعلقت نور علي الصورة قائلة : " أنت مدين لنفسك أن تفعل كل الأشياء التي حلمت بها".

وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :

- قمر بجد في كل صورك

- شكلك يجنن بجد

- عندك حق

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ومن أبرز تصريحات النجمة اللبنانية مع مجلة فوج: "المرأة هي أكثر من يحتاج للتوعية، فكلما كانت مثقفة ستكون أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من تعنيفها".



