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فن

أنت مدين لنفسك.. شاهد.. نور من جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:18 م
نور اللبنانية
نور اللبنانية
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ندى فكري
خضعت الفنانة اللبنانية نور لجلسة تصوير لصالح مجلة فوج العالمية من أجل حوار صحفي جديد في تعاون جديد بينها وبين فوج في نسختها العربية.

وعلقت نور علي الصورة قائلة : "أنت مدين لنفسك أن تفعل كل الأشياء التي حلمت بها".

وجاءت التعليقات علي الصوره كالتالي :
- قمر بجد في كل صورك
- شكلك يجنن بجد
- عندك حق

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ومن أبرز تصريحات النجمة اللبنانية مع مجلة فوج: "المرأة هي أكثر من يحتاج للتوعية، فكلما كانت مثقفة ستكون أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من تعنيفها".

نور شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحا كبيرا بدور "علا" الذي حمل دور الطابع الشعبي المصري. 
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