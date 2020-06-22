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أخبار البلد

لمناقشة ترتيبات جلسة الجامعة العربية.. وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره العماني

الإثنين 22/يونيو/2020 - 04:21 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا بالوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين استعرضا مُجمل العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسُبل الدفع قُدمًا بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، وبما يعكس عمق العلاقات القائمة بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح المُتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم التشاور بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة، كما تم التطرق إلى الموضوعات المتوقع مناقشتها في جلسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، خاصة على ضوء رئاسة الوزير العُماني للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
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