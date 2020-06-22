تعرف على وظيفة حساس التصفيق في السيارة

تعتمد السيارات الحديثة على الحساسات والمستشعرات لتقوم بعملها علي اكمل وجة وذلك عن طريق ربط أجزاء السيارة الحيوية بالكمبيوتر لتحليل البيانات واستخراج المعدلات الصحيحة لأفضل عملية تشغيل، ومن الحساسات الهامة والتي قد لا يعرف عنها الكثير من السائقين حساس التصفيق knock sensor و هو حساس هام للغاية و له وظائف كثيرة .
knock sensor يعمل على قياس كمية الاهتزازات الناتجة عن انفجار الخليط في داخل غرفة احتراق المحرك، كذلك يعمل هذا الحساس الهام على حماية الأجزاء الميكانيكية المتحركة داخل محرك السيارة من عدة عوامل أهمها الحرارة المرتفعة الناتجة عن عملية تأخر احتراق الوقود والهواء الواصل للمحرك لتتم عملية الحرق علي اكمل وجة .
تنحصر وظيفة حساس التصفيق في إرسال البيانات عبر إشارات لوحدات التحكم في كمبيوتر السيارة حتى تعمل على تقديم أو تأخير وقت وعملية الاحتراق، وكذلك ضبط وزيادة خليط الوقود وكم الهواء حتى تقل درجات التلوث المنبعث من المحرك .
يقع knock sensor عند الجدار الجانبي لكتلة الأسطوانة البلوك، ويكون هو الأقرب من الأسطوانات بالطبع لكي يستطيع أن يستشعر مقدار الطرق أو التصفيق الحادث في داخل الأسطوانات عند بدأ إشارة الاحتراق ليقدم المعلومات لكمبيوتر السيارة بشكل دقيق .
knock sensor يعمل على قياس كمية الاهتزازات الناتجة عن انفجار الخليط في داخل غرفة احتراق المحرك، كذلك يعمل هذا الحساس الهام على حماية الأجزاء الميكانيكية المتحركة داخل محرك السيارة من عدة عوامل أهمها الحرارة المرتفعة الناتجة عن عملية تأخر احتراق الوقود والهواء الواصل للمحرك لتتم عملية الحرق علي اكمل وجة .
تنحصر وظيفة حساس التصفيق في إرسال البيانات عبر إشارات لوحدات التحكم في كمبيوتر السيارة حتى تعمل على تقديم أو تأخير وقت وعملية الاحتراق، وكذلك ضبط وزيادة خليط الوقود وكم الهواء حتى تقل درجات التلوث المنبعث من المحرك .
يقع knock sensor عند الجدار الجانبي لكتلة الأسطوانة البلوك، ويكون هو الأقرب من الأسطوانات بالطبع لكي يستطيع أن يستشعر مقدار الطرق أو التصفيق الحادث في داخل الأسطوانات عند بدأ إشارة الاحتراق ليقدم المعلومات لكمبيوتر السيارة بشكل دقيق .